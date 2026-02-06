Referendum cambia il quesito | la Cassazione dà ragione ai promotori della raccolta firme E ora la data è a rischio

La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del referendum sulla riforma Nordio. L’Ufficio centrale ha riformulato il quesito, accogliendo la richiesta dei promotori e di 15 giuristi. Ora si apre il rischio di un nuovo stop o di un’ulteriore battuta d’arresto per la consultazione. La decisione potrebbe influenzare i tempi e le modalità del voto, lasciando in sospeso la data già fissata.

Cambia il quesito del referendum sulla riforma Nordio. L’ Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha riformulato il testo già ammesso a novembre sulla base della richiesta dei parlamentari, accogliendo la versione proposta dai 15 giuristi promotori della raccolta firme. I due quesiti differiscono per un aspetto: l’indicazione degli articoli della Costituzione – ben sette – modificati della riforma. Secondo la tesi dei giuristi, accolta dalla Cassazione, quell’indicazione è obbligatoria in base alla legge 352 del 1970 sul referendum. La decisione riapre la partita sulla data del voto, convocato dal governo – forzando la prassi costituzionale – per il 22 e 23 marzo: è dubbio infatti se l’esecutivo possa modificare il quesito tenendo ferma la delibera già adottata oppure se debba convocare di nuovo le urne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, cambia il quesito: la Cassazione dà ragione ai promotori della raccolta firme. E ora la data è a rischio Approfondimenti su Referendum Cassazione Referendum, il Tar respinge il ricorso dei promotori della raccolta firme: confermato il voto il 22 e 23 marzo Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio. Referendum, il blitz del governo spinge la raccolta firme: raggiunta quota 380mila. I promotori verso il ricorso: gli scenari Il governo accelera sulla raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio, con oltre 380. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Smascherare le falsità diffuse dai promotori del “no” alla riforma della giustizia. Sì, riformiamola Ultime notizie su Referendum Cassazione Argomenti discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia; Notizie - Referendum popolare confermativo 22 e 23 Marzo 2026; Referendum Costituzionale: tra norma vigente e riforma; Perché respingere la riforma. Referendum, Cassazione verso il via libera al nuovo quesito dopo le 500mila firmeReferendum sulla giustizia, si va verso la svolta della Cassazione. E potrebbe slittare la data del 22 e 23 marzo già prevista per l'apertura delle urne. Dopo una lunga camera di consiglio, l'Ufficio ... repubblica.it Referendum, Nordio: Vinceremo. E avverte: Dopo il voto modificheremo il codice di procedura penaleIl ministro della Giustizia sulla separazione delle carriere: I magistrati temono il sorteggio per la composizione del CSM ... ilfattoquotidiano.it La politica racconta. . Referendum Giustizia: Cambia in peggio per i cittadini. facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, la previsione di Travaglio: “Quando tentano di cambiare tutto di solito perdono” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.