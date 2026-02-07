Referendum il Governo ribatte alla Cassazione | voto confermato il 22-23 marzo chiarito il quesito

Questa mattina il Governo ha ufficializzato le date del referendum, che si terrà il 22 e 23 marzo. Nonostante le polemiche sollevate dalla Cassazione sulla formulazione del quesito, il Consiglio dei ministri ha deciso di confermare le date stabilite, chiarendo anche il testo del quesito che sarà sottoposto agli elettori.

Il Consiglio dei ministri, nella sua seduta di oggi, 7 febbraio 2026, ha confermato le date del 22 e 23 marzo per lo svolgimento del referendum popolare confermativo, nonostante le recenti disposizioni della Cassazione che avevano sollevato interrogativi sulla formulazione del quesito. La decisione è arrivata a seguito di una riunione convocata d’urgenza in risposta all’ordinanza dell’Ufficio centrale per il Referendum comunicata nella giornata di ieri, 6 febbraio 2026. Il governo, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato di proporre al Presidente della l’adozione del decreto che precisa il quesito referendario, mantenendo invariato il decreto di indizione già emesso il 13 gennaio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo ha deciso di andare avanti senza cambiare le date del referendum sulla Giustizia.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio.

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

