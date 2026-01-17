Minniti | Voterò Sì al referendum La riforma rende l’Italia più sicura e libera i magistrati dalle correnti

Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or e ex ministro dell’Interno, ha annunciato il suo voto favorevole al referendum sulla riforma della Giustizia. Secondo lui, questa modifica rappresenta un progresso che contribuisce a rendere l’Italia più moderna, più sicura e più europea, semplificando il lavoro dei magistrati e riducendo l’influenza delle correnti. La riforma viene vista come un passo importante per il miglioramento del sistema giudiziario nazionale.

Un «passo in avanti, che rende l'Italia più moderna, più europea e anche più sicura». È il giudizio che Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, già ministro dell'Interno nel governo Gentiloni, dà della riforma della Giustizia. «Permetterà di rompere il potere del correntismo. Per questo voterò sì al referendum sulla giustizia », chiarisce Minniti, un'altra autorevole voce della sinistra che smentisce la narrazione dell'opposizione. Minniti per il Sì al referendum: «La riforma rende l'Italia più sicura e moderna». In un'intervista al Foglio, Minniti ricorda che la riforma Nordio completa il percorso incardinato da Giuliano Vassalli, che prevedeva anche «la separazione delle carriere, troppe volte rimandata perché interessi politici soggettivi hanno prevalso».

