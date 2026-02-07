Referendum giustizia oggi il Cdm Promotori firme | Ora nuova data

Oggi il governo si riunisce alle 12 per decidere sulla data del referendum sulla riforma della giustizia. I promotori delle firme chiedono di fissare una nuova data, dopo che la Corte di Cassazione ha ammesso la consultazione. La decisione del Cdm potrebbe cambiare i piani di chi attende il voto, con un’attenzione puntata alle prossime mosse ufficiali.

(Adnkronos) – É prevista per le 12 una riunione del Consiglio dei ministri dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha ammesso il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia richiesto su iniziativa di 15 giuristi. In qualità di promotori della raccolta di firme per l’indizione del referendum sul testo della legge di revisione costituzionale “accogliamo con grande soddisfazione la decisione dell’Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione che ha ritenuto legittima la nostra richiesta e che ha riformulato il quesito referendario, facendo espresso riferimento alle norme che il testo della legge costituzionale ha modificato”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Questa mattina alle 12 si è riunito il Consiglio dei ministri per discutere del referendum sulla riforma della giustizia.

La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del referendum sulla riforma Nordio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: I sondaggi politici di Pagnoncelli: sicurezza in Italia, referendum giustizia e gradimento Trump; Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia; Il sondaggio: referendum sulla Giustizia, ora è testa a testa; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026.

Referendum giustizia, oggi il Cdm. Promotori firme: Attesa decisione su nuova dataPrevista per le 12 una riunione del Consiglio dei ministri dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha riformulato il testo che verrà sottoposto agli elettori ... adnkronos.com

Alle 12 cdm sul referendum. I promotori della raccolta firme: Fiduciosi che il governo fisserà una nuova dataDopo l'ordinanza della Cassazione sul quesito referendario, governo chiamato a decidere se spostare la data del voto popolare ... ilfattoquotidiano.it

Ultim'ora Referendum giustizia, cdm convocato alle 12 dopo la decisione della Cassazione sul nuovo quesito facebook

Referendum Giustizia, Silvia Albano: “Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolati” x.com