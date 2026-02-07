Alle 12 cdm sul referendum I promotori della raccolta firme | Fiduciosi che il governo fisserà una nuova data

Questa mattina alle 12 si è riunito il Consiglio dei ministri per discutere del referendum sulla riforma della giustizia. I promotori della raccolta firme si dicono fiduciosi e aspettano che il governo stabilisca presto una nuova data per il voto. La decisione è ancora in sospeso, ma l’attenzione resta alta.

Riunione d’emergenza del consiglio dei ministri alle 12 di oggi sul referendum sulla riforma della giustizia. La decisione arriva dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione, che ha riformulato il quesito referendario accogliendo la versione proposta dal comitato dei 15 giuristi promotori della raccolta firme popolare che ha superato le 500mila adesioni. La Cassazione ha detto sì all’inclusione degli articoli costituzionali che verrebbero modificati dalla riforma, una precisazione che i giuristi avevano richiesto per consentire agli elettori di esprimere un voto consapevole. Secondo la legge 352 del 1970 sul referendum, infatti, è obbligatorio indicare nel quesito le norme costituzionali coinvolte dalla proposta di modifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I promotori della raccolta firme per il referendum annunciano che, in caso di fissazione del voto il 22 e 23 marzo da parte del governo, presenteranno ricorso al Tar.

La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del referendum sulla riforma Nordio.

Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia

