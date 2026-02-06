Referendum sulla giustizia il PD scende in piazza | gazebo in tutta la provincia

Il Partito Democratico di Sondrio ha messo in piedi gazebo in diverse località della provincia. I militanti spiegarono ai cittadini le ragioni del NO al referendum costituzionale, che si terrà il 22 e 23 marzo. La campagna si concentra sull’opposizione alla proposta di separare le carriere dei magistrati. Gli attivisti del PD invitano la gente a informarsi e a partecipare al voto.

Il Partito Democratico della provincia di Sondrio scende in piazza per il NO al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo. Sabato 7 febbraio, dalle 9 alle 12.30, i democratici saranno presenti con gazebo informativi e attività di.

