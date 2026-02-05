Referendum si muovono i comitati del No e il Pd | iniziative in tutta la provincia

Domani e dopodomani gli italiani andranno alle urne per votare sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. I comitati del No e il Pd organizzano iniziative in tutta la provincia, cercando di convincere gli elettori a schierarsi contro o a favore della modifica costituzionale. La campagna si fa più intensa in vista del voto di domenica e lunedì.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi riguardo il referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. I cittadini sono chiamati a decidere se approvare o respingere una modifica alla Costituzione che interviene sull’organizzazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il referendum sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026.

REFERENDUM GIUSTIZIA, IL COMITATO DEL 'NO': «LA RIFORMA NON RISOLVE I PROCESSI LENTI» | 20/01/2026

Referendum, i magistrati per il Sì chiamano a raccolta: Siamo maggioranza silenziosa. Ma firmano in 34 su 9.600La presunta 'maggioranza silenziosa' a favore della riforma Nordio conta solo lo 0,35% dei magistrati ordinari in servizio ... ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, i No recuperano sul Sì. Ora è testa a testaSecondo l'ultima rilevazione Ipsos-Doxa, gli elettori a favore della riforma sarebbero il 50,9 per cento. A dicembre la distanza era di sette punti percentuali, oggi solo di uno. Se il voto fosse sul ... ilfoglio.it

Si muovono anche i vescovi contro la riforma Nordio! Date: 26 gennaio 2026 ansa.it Il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, invita ad andare a votare al referendum sulla giustizia. “La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l’assetto facebook

Parlamentari si muovono rapidamente per chiedere il #voto, un comitato di cittadini avvia una propria #raccoltafirme: si è pronunciato il #TARLazio affrontando il delicato equilibrio tra il potere dell’Esecutivo e il diritto di iniziativa popolare x.com