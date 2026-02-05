Referendum si muovono i comitati del No e il Pd | iniziative in tutta la provincia

Da padovaoggi.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani e dopodomani gli italiani andranno alle urne per votare sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. I comitati del No e il Pd organizzano iniziative in tutta la provincia, cercando di convincere gli elettori a schierarsi contro o a favore della modifica costituzionale. La campagna si fa più intensa in vista del voto di domenica e lunedì.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi riguardo il referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. I cittadini sono chiamati a decidere se approvare o respingere una modifica alla Costituzione che interviene sull’organizzazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Referendum Italia

Il Natale si accende in tutta la provincia: eventi e iniziative

Referendum sulla giustizia Nordio, Messina si mobilita: comitati del sì e del no pronti al voto del 22-23 marzo

Il referendum sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

REFERENDUM GIUSTIZIA, IL COMITATO DEL 'NO': «LA RIFORMA NON RISOLVE I PROCESSI LENTI» | 20/01/2026

Video REFERENDUM GIUSTIZIA, IL COMITATO DEL 'NO': «LA RIFORMA NON RISOLVE I PROCESSI LENTI» | 20/01/2026

Ultime notizie su Referendum Italia

Argomenti discussi: Referendum Giustizia 22-23 marzo, vademecum per il No; Saviano: il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie; Referendum giustizia, Bartolozzi: Uscirà rafforzato non solo il giudice ma anche l'avvocatura; Quando votare diventa una questione costituzionale: il TAR Lazio e i tempi del referendum.

referendum si muovono iReferendum, i magistrati per il Sì chiamano a raccolta: Siamo maggioranza silenziosa. Ma firmano in 34 su 9.600La presunta 'maggioranza silenziosa' a favore della riforma Nordio conta solo lo 0,35% dei magistrati ordinari in servizio ... ilfattoquotidiano.it

referendum si muovono iReferendum giustizia, i No recuperano sul Sì. Ora è testa a testaSecondo l'ultima rilevazione Ipsos-Doxa, gli elettori a favore della riforma sarebbero il 50,9 per cento. A dicembre la distanza era di sette punti percentuali, oggi solo di uno. Se il voto fosse sul ... ilfoglio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.