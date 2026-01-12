Referendum giustizia 2026 il governo fissa la data | si voterà il 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026. La scelta delle date conferma l’annuncio di Giorgia Meloni fatto all’avvio dell’anno, mantenendo l’impegno di coinvolgere i cittadini su temi fondamentali del sistema giudiziario italiano. La consultazione si svolgerà in due giorni, offrendo agli elettori l’opportunità di esprimersi su importanti questioni di riforma.

