Referendum giustizia data in bilico | la Cassazione approva il nuovo quesito dei cittadini

Il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, rischia di essere rinviato. La Corte di Cassazione ha depositato un’ordinanza che potrebbe modificare la data. La decisione dipende ora dai prossimi passaggi e dalle eventuali opposizioni. La situazione è in evoluzione e ancora tutto da definire.

Il referendum sulla giustizia, già fissato per il 22 e 23 marzo, potrebbe subire uno slittamento a seguito dell'ordinanza depositata dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione. I magistrati, presieduti da Raffaele Frasca, hanno accolto il quesito proposto dal Comitato dei 15 giuristi.

