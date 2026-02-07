Referendum giustizia data in bilico | la Cassazione approva il nuovo quesito dei cittadini

Da messinatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, rischia di essere rinviato. La Corte di Cassazione ha depositato un’ordinanza che potrebbe modificare la data. La decisione dipende ora dai prossimi passaggi e dalle eventuali opposizioni. La situazione è in evoluzione e ancora tutto da definire.

Il referendum sulla giustizia, già fissato per il 22 e 23 marzo, potrebbe subire uno slittamento a seguito dell’ordinanza depositata dall’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione. I magistrati, presieduti da Raffaele Frasca, hanno accolto il quesito proposto dal Comitato dei 15 giuristi.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Referendum giustizia, la Cassazione dice sì al nuovo quesito. E la data torna in bilico

La Cassazione ha dato il via libera al nuovo quesito sul referendum sulla riforma della Giustizia.

Cassazione, accolto il nuovo quesito sul referendum Giustizia. Torna in ballo la data

La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla riforma della Giustizia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Referendum giustizia, il Tar dice no al ricorso: urne il 22 e 23 marzo

Video Referendum giustizia, il Tar dice no al ricorso: urne il 22 e 23 marzo

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Notizie - Referendum popolare confermativo 22 e 23 Marzo 2026; Il TAR ha respinto il ricorso che voleva spostare la data del referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Referendum sulla giustizia, il Tar del Lazio respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo. Il ministro Nordio: Soddisfatto della sentenza.

referendum giustizia data inReferendum Giustizia, nuovo quesito validato dalla Cassazione: rischio slittamento della data del voto?Referendum sulla riforma della Giustizia, la Cassazione approva il nuovo quesito e apre il dibattito sulla data del voto. Ecco tutti gli aggiornamenti. notizie.it

referendum giustizia data inLa Cassazione inguaia il governo sulla data del referendum. Ora è una corsa a ostacoliLa Suprema Corte ha accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini. La presidenza del Consiglio dovrà ora a ... ilfoglio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.