Cassazione accolto il nuovo quesito sul referendum Giustizia Torna in ballo la data

La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla riforma della Giustizia. L’Ufficio centrale ha approvato la proposta, avanzata dai 15 giuristi promotori, che hanno raccolto oltre 500mila firme. Ora si attende solo di conoscere la data ufficiale in cui si svolgerà il voto.

L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Lo si apprende da fonti della Cassazione, le quali specificano che l'ordinanza non è ancora stata depositata. Si tratta del quesito referendario proposto dai 15 avvocati del comitato dei "Volenterosi" con a capo il giurista Carlo Guglielmi. Se l'ammissione sarà confermata, potrebbe essere modificato il testo del quesito e la data del referendum, già indetto per il 22 e 23 marzo, potrebbe tornare in ballo.

