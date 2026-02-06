Referendum giustizia la Cassazione dice sì al nuovo quesito E la data torna in bilico

La Cassazione ha dato il via libera al nuovo quesito sul referendum sulla riforma della Giustizia. Ora però resta da capire quando si terrà, perché la data è ancora in bilico. I promotori, guidati dall’avvocato Carlo Guglielmi, hanno presentato il nuovo quesito dopo aver raccolto 500mila firme. La decisione dell’ufficio centrale apre la strada alla possibile consultazione, ma il calendario resta incerto.

L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini e guidati dall'avvocato Carlo Guglielmi. Lo si apprende da fonti della Cassazione, le quali specificano che l'ordinanza non è ancora stata depositata. La versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini, aggiunge al quesito originario il riferimento agli articoli della Costituzione modificati.

