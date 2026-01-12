Consiglio dei ministri | Referendum giustizia 22-23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha stabilito le date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. Questa decisione definisce il calendario ufficiale per un appuntamento importante nel processo di revisione costituzionale, coinvolgendo direttamente i cittadini nella scelta sulle modifiche proposte. La consultazione si svolgerà su due giorni consecutivi, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi su questa significativa riforma.

La politica con il Consiglio dei ministri che indica la data per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, fissandolo a domenica 22 e lunedì 23 marzo. In agenda anche un provvedimento per riconoscere ai caregiver fino a 400 euro al mese. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

