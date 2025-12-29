Oggi alle 15, il Consiglio dei ministri si riunisce per affrontare due questioni principali: l’approvazione del decreto Ucraina e la definizione della data per altre decisioni legislative. In attesa del via libera della Camera sulla legge di bilancio, questa riunione rappresenta un momento chiave per il governo, che intende chiarire alcuni aspetti ancora aperti.

AGI - In attesa del semaforo verde della Camera alla legge di bilancio domani il governo nella riunione del Consiglio dei ministri fissata per le ore 15 dovrebbe sciogliere due nodi. Il primo è sulla proroga dell'invio di armi all'Ucraina nel 2026, il secondo è sulla data del referendum sulla separazione delle carriere. Riguardo il sostegno a Kiev sul tavolo ci sarà il decreto legge frutto di un accordo chiuso tra la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini più di due settimane fa e poi 'lavorato' dagli sherpa dei rispettivi partiti. La Lega chiedeva un segnale di discontinuità, nel decreto verrà riportato anche l'aiuto fornito alla popolazione civile, il supporto logistico ed energetico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Oggi alle 15 il Consiglio dei ministri: sul tavolo l'ok al decreto Ucraina e la data per i...

