Referendum giustizia aggiunto nuovo quesito | scelta la data

Dopo l’ok della Corte di Cassazione, il governo ha deciso di aggiungere un nuovo quesito al referendum sulla giustizia. La modifica riguarda i riferimenti precisi agli articoli della Costituzione che si vogliono cambiare, ma la data del voto resta quella stabilita. Ora l’attenzione si concentra sulla campagna elettorale e sulle modalità di svolgimento del referendum, previsto tra pochi giorni.

Dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha ammesso il quesito referendario riformulato dal comitato promotore, composto da quindici giuristi coordinati dall’avvocato Carlo Guglielmi, il Consiglio dei ministri ha scelto di integrare il quesito con il riferimento puntuale agli articoli della Costituzione modificati dalla riforma, mantenendo invariato il calendario del voto. Il quesito era stato depositato lo scorso gennaio dopo la raccolta di oltre 500mila firme, come previsto dalla Costituzione per l’indizione del referendum confermativo. Il nuovo quesito del referendum. La nuova versione del quesito, accolta dalla Cassazione in sostituzione della precedente, richiama direttamente le disposizioni costituzionali modificate, indicando gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla riforma della Giustizia.

Il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, rischia di essere rinviato.

