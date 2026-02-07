Referendum | Gasparri ' ottimati in toga in alcune ore e militanti in altre'

Il senatore Gasparri critica le decisioni della Cassazione sul referendum, accusando alcuni magistrati di essere “ottimati in toga in alcune ore e militanti in altre”. A lui non piace il fatto che Alfredo Guardiano, magistrato che ha preso parte alle decisioni, parteciperà anche a convegni pubblici in favore del ‘No’ alla riforma della Costituzione sulla giustizia. Gasparri denuncia una possibile commistione tra ruolo giudiziario e orientamenti politici.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Dell'ufficio della Cassazione che ha preso delle decisioni in materia di referendum hanno fatto parte tale Alfredo Guardiano, magistrato che parteciperà anche nei prossimi giorni a pubblici convegni in favore del ‘No' alla riforma della Costituzione sulla giustizia. Si tratta dello stesso Alfredo Guardiano del quale contestai affermazioni polemiche contro Berlusconi, il centrodestra e Forza Italia che aveva scritto su delle chat. Guardiano è obiettivo in queste materie quanto io sono finlandese". Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Dell'ufficio della Cassazione che ha preso questa decisione -aggiunge- fa parte la dottoressa Ferrante, già parlamentare del Partito democratico e presidente della commissione Giustizia della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Toga non mangia toga: questa espressione sottolinea come i magistrati, pur indossando l’abito ufficiale, non agiscano esclusivamente per se stessi.

Nicolò Zanon, ex giudice costituzionale, è stato scelto come presidente del comitato della maggioranza per il Sì al referendum sulla riforma Nordio.

