Nicolò Zanon, ex giudice costituzionale, è stato scelto come presidente del comitato della maggioranza per il Sì al referendum sulla riforma Nordio. Con lui, si unisce anche la toga ultracattolica Rocchi, rafforzando il sostegno della destra alla proposta referendaria.

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’ex giudice costituzionale Zanon guiderà il comitato della destra. C’è anche la toga ultracattolica Rocchi

Sarà l’ex giudice costituzionale Nicolò Zanon il presidente del comitato unico della maggioranza per il Sì al referendum sulla riforma Nordio. Dopo ampio dibattito tra i partiti, la scelta è ricaduta sull’ ex vicepresidente della Consulta, giurista da sempre vicino al centrodestra: 64 anni, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Statale di Milano, è stato membro del Consiglio superiore della magistratura in quota PdL e consulente privato di Silvio Berlusconi (retribuito con 25mila euro) per sostenere l’incostituzionalità della legge Severino. Fu anche uno dei pochi costituzionalisti a schierarsi in favore del lodo Alfano, lo scudo berlusconiano contro i processi alle quattro più alte cariche dello Stato, poi dichiarato incostituzionale. Ilfattoquotidiano.it

