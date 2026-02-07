Referendum | Fornaro ' da Bignami liste proscrizione da regime autoritario'
Il deputato di Liberi e Uguali, Fornaro, attacca duramente Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Secondo lui, la lista di proscrizione con nomi di giudici della Cassazione è una mossa da regime autoritario. Fornaro definisce inaccettabile che un rappresentante politico usi questa strategia per mettere sotto pressione i giudici che si sono espressi sul referendum. La polemica si fa sempre più accesa, mentre sullo sfondo si alza il sospetto di un tentativo di intimidazione.
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “E' inaccettabile che il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia stili la lista di proscrizione con tanto di nomi e cognomi di alcuni giudici della Cassazione che si sono legittimamente pronunciati a favore del cambio del quesito referendario. Le liste di proscrizione appartengono ai sistemi autoritari e soprattutto alimentano un odio personale pericoloso e inaccettabile". Così Federico Fornaro (Pd) della Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati. "L'indipendenza della magistratura è una delle fondamenta della nostra Costituzione è atteggiamenti come quello di Bignami attestano senza ombra di dubbio il vero obiettivi del centrodestra: attaccare con la riforma costituzionale sulla giustizia la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura come nei più classici modelli di democrazia illiberale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Fornaro Referendum
Schedatura ‘professori di sinistra’ da Azione studentesca, sdegno delle opposizioni: “Liste di proscrizione ricordano epoca buia”
La polemica esplode dopo che Azione Studentesca ha diffuso una lista di professori di sinistra da schedare.
Referendum: Boccia, 'Bignami? Da uno che si veste da gerarca che rispetto Costituzione?'
Durante un intervento, Boccia ha criticato duramente Bignami, commentando che chi si presenta come un gerarca e attacca la Costituzione non può pretendere rispetto.
Ultime notizie su Fornaro Referendum
Referendum: Boccia, 'Bignami? Da uno che si veste da gerarca che rispetto Costituzione?'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Da chi calpesta quotidianamente la Costituzione, attacca la separazione dei poteri e delegittima sistematicamente le istituzioni di garanzia, non ci si può certo aspettare ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Referendum: Rando (Pd), 'da Bignami attacco a magistratura e Costituzione'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le dichiarazioni di Galeazzo Bignami sono gravi e rivelano con chiarezza le reali intenzioni di questa maggioranza: mettere sotto attacco la magistratura e delegittimare gl ... iltempo.it
Consiglio dei ministri alle 12 sul referendum, la riunione convocata dopo l'ordinanza della Cassazione sul nuovo quesito sulla giustizia #ANSA facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.