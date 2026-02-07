Il deputato di Liberi e Uguali, Fornaro, attacca duramente Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Secondo lui, la lista di proscrizione con nomi di giudici della Cassazione è una mossa da regime autoritario. Fornaro definisce inaccettabile che un rappresentante politico usi questa strategia per mettere sotto pressione i giudici che si sono espressi sul referendum. La polemica si fa sempre più accesa, mentre sullo sfondo si alza il sospetto di un tentativo di intimidazione.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “E' inaccettabile che il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia stili la lista di proscrizione con tanto di nomi e cognomi di alcuni giudici della Cassazione che si sono legittimamente pronunciati a favore del cambio del quesito referendario. Le liste di proscrizione appartengono ai sistemi autoritari e soprattutto alimentano un odio personale pericoloso e inaccettabile". Così Federico Fornaro (Pd) della Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati. "L'indipendenza della magistratura è una delle fondamenta della nostra Costituzione è atteggiamenti come quello di Bignami attestano senza ombra di dubbio il vero obiettivi del centrodestra: attaccare con la riforma costituzionale sulla giustizia la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura come nei più classici modelli di democrazia illiberale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Fornaro, 'da Bignami liste proscrizione da regime autoritario'

Approfondimenti su Fornaro Referendum

La polemica esplode dopo che Azione Studentesca ha diffuso una lista di professori di sinistra da schedare.

Durante un intervento, Boccia ha criticato duramente Bignami, commentando che chi si presenta come un gerarca e attacca la Costituzione non può pretendere rispetto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fornaro Referendum

Referendum: Boccia, 'Bignami? Da uno che si veste da gerarca che rispetto Costituzione?'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Da chi calpesta quotidianamente la Costituzione, attacca la separazione dei poteri e delegittima sistematicamente le istituzioni di garanzia, non ci si può certo aspettare ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum: Rando (Pd), 'da Bignami attacco a magistratura e Costituzione'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le dichiarazioni di Galeazzo Bignami sono gravi e rivelano con chiarezza le reali intenzioni di questa maggioranza: mettere sotto attacco la magistratura e delegittimare gl ... iltempo.it

Consiglio dei ministri alle 12 sul referendum, la riunione convocata dopo l'ordinanza della Cassazione sul nuovo quesito sulla giustizia #ANSA facebook