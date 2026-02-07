Durante un intervento, Boccia ha criticato duramente Bignami, commentando che chi si presenta come un gerarca e attacca la Costituzione non può pretendere rispetto. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle ha sottolineato come chi calpesta i principi fondamentali e mette in discussione l’indipendenza della magistratura non possa essere considerato un interlocutore affidabile. La polemica si inserisce nel clima teso che circonda il dibattito sulla riforma costituzionale.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Da chi calpesta quotidianamente la Costituzione, attacca la separazione dei poteri e delegittima sistematicamente le istituzioni di garanzia, non ci si può certo aspettare rispetto per la Corte di Cassazione o, più in generale, per l'ordine giudiziario. Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, non sono una scivolata: sono l'ennesima conferma di una cultura politica che considera lo Stato di diritto un ostacolo e la magistratura un bersaglio". Così il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia. "La destra sovranista dimostra ancora una volta di non tollerare l'autonomia della magistratura e di non riconoscere il principio cardine della separazione dei poteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Boccia, 'Bignami? Da uno che si veste da gerarca che rispetto Costituzione?'

Approfondimenti su Referendum Costituzione

Boccia invita gli italiani a votare No al referendum sulla giustizia.

Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per la nostra democrazia, che si basa sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Referendum Costituzione

Referendum: Rando (Pd), 'da Bignami attacco a magistratura e Costituzione'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le dichiarazioni di Galeazzo Bignami sono gravi e rivelano con chiarezza le reali intenzioni di questa maggioranza: mettere sotto attacco la magistratura e delegittimare gl ... iltempo.it

Referendum: Parrini, 'parole Bignami confermano manovra di stampo orbaniano'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - L'ufficio centrale per il Referendum, costituito presso la Corte di Cassazione e composto da 13 magistrati indipendenti, ieri ha deciso, in piena autonomia, che il quesito ... iltempo.it

#referendum sulla #giustizia: 5 mln di fuorisede esclusi dal #voto. #GovernoMeloni boccia ogni proposta facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, Cacciari boccia la riforma: “Riforma ‘cagnara’, è fumo negli occhi” x.com