Schedatura ‘professori di sinistra’ da Azione studentesca sdegno delle opposizioni | Liste di proscrizione ricordano epoca buia

La polemica esplode dopo che Azione Studentesca ha diffuso una lista di professori di sinistra da schedare. Le opposizioni gridano allo scandalo, parlando di una lista di proscrizione che ricorda epoche passate. Nel questionario distribuito, si chiede agli studenti se abbiano assistito a propaganda politica da parte di alcuni docenti, e si invita a specificare i casi. La vicenda scatena reazioni dure e preoccupate.

“In una domanda del questionario si chiede ‘hai assistito a casi di propaganda politica da parte di professori di sinistra?’ Se sì, si chiede di specificare meglio il caso. Trovo molto più scandaloso che qualcuno pensi di poter influenzare i ragazzi”, dichiara il presidente del movimento studentesco, Riccardo Ponzio in risposta alle critiche dell’opposizione che presenta esposti e interrogazioni, chiedendo una ferma condanna di Meloni Il movimento studentesco di estrema destra Azione Studentesca, ramo di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, è nell’occhio del ciclone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schedatura ‘professori di sinistra’ da Azione studentesca, sdegno delle opposizioni: “Liste di proscrizione ricordano epoca buia” Approfondimenti su Azione Studentesca “Stilate liste di proscrizione dei docenti anti-fascisti”. Pd e Giovani Democratici attaccano Azione Studentesca La vicenda riguarda Azione Studentesca, che avrebbe invitato studenti a segnalare professori con simpatie di sinistra. Azione Studentesca shock: “Ragazzi, segnalateci i professori di sinistra” Bergamo, 28 gennaio 2026 – La campagna “La nostra scuola” di Azione Studentesca arriva anche a Bergamo, scatenando polemiche. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Azione Studentesca Argomenti discussi: Si schedano i docenti di sinistra? Il caso in Parlamento; La lezione di Pertini agli studenti di destra che schedano i professori di sinistra; Hai prof che fanno propaganda di sinistra?: il manifesto di Azione studentesca in un liceo di Pordenone; Hai professori di sinistra?: il modulo promosso da Azione Studentesca per 'risolvere i problemi della scuola'. Schedatura insegnanti di sinistra dei giovani di FdI, le opposizioni sul questionario di Azione studentesca: «È illegale»Il volantino con il sondaggio diffuso in molte città italiane e le interrogazioni parlamentari ... roma.corriere.it Professori di sinistra, il manifesto per 'fare la spia' finisce in Procura: «Individuate i responsabili»PORDENONE - Il manifesto di Azione Studentesca, che avrebbe invitato gli studenti a fare la spia sull’orientamento politico dei professori di sinistra, è finito ... ilgazzettino.it In questo clima da caccia alle streghe accade che gli studenti di Azione Studentesca (ovvero la giovanile di Fratelli d’Italia) lanci una vera e propria schedatura - tenetevi forte - dei “professori di sinistra”. Come ai tempi del fascismo. Né più né meno. Gli ha risp x.com In questo clima da caccia alle streghe accade che gli studenti di Azione Studentesca (ovvero la giovanile di Fratelli d’Italia) lanci una vera e propria schedatura - tenetevi forte - dei “professori di sinistra”. Come ai tempi del fascismo. Né più né meno. Gli ha risp facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.