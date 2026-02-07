Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato una decisione giudicata

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Giuridicamente ineccepibile" la decisione presa dal Governo nella riunione del Consiglio dei ministri di questa mattina. Per questo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sentitosi con la premier, Giorgia Meloni, ha adottato il Dpr che precisa il quesito relativo al referendum sulla riforma costituzionale. Un provvedimento che recepisce i contenuti dell'ordinanza della Corte di Cassazione che ieri ha dichiarato ammissibile la richiesta promossa da 15 giuristi, confermando al tempo la data della consultazione fissata per i prossimi 22 e 23 marzo. Il testo della domanda da sottoporre agli elettori infatti non sarebbe stato sostituito ma solo integrato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Referendum: da Mattarella ok a decisioni Governo e richiesta rispetto Cassazione**

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'autonomia della magistratura, evidenziando come la Costituzione abbia scelto un modello di governo autonomo per garantire decisioni basate esclusivamente sul diritto.

La Cassazione ha messo sotto pressione il governo sulla data del referendum sulla giustizia.

