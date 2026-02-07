La Cassazione inguaia il governo sulla data del referendum Ora è una corsa a ostacoli

La Cassazione ha messo sotto pressione il governo sulla data del referendum sulla giustizia. Ora il governo si trova a dover affrontare una strada piena di ostacoli, tra tensioni e scelte difficili da prendere.

Roma. Sul referendum della giustizia ora il governo si trova di fronte a un bivio cruciale sul piano politico e istituzionale. Ad aprirlo è stata la decisione dell’ufficio centrale della Corte di Cassazione che ha accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini. Per la Suprema Corte il quesito avanzato dal comitato è più corretto sul piano tecnico e formale rispetto a quello proposto dai parlamentari, già ammesso in precedenza, che aveva portato all’indizione del referendum per il 22-23 marzo. Nell’ordinanza, depositata ieri, la Cassazione non si esprime sul possibile rinvio della data del referendum, specificando che la decisione spetta al governo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Cassazione ha dato ragione ai giuristi che avevano sostenuto la validità della raccolta firme.

