Referendum Landini | Disegno politico Governo è cambiare Costituzione

Landini commenta il referendum affermando che il disegno politico del governo mira a cambiare la Costituzione, al di là delle questioni legate alla riforma della giustizia. Secondo il leader sindacale, l’intervento in atto rappresenta un progetto più ampio e strategico, che va oltre le semplici modifiche legislative. Questa posizione evidenzia come le decisioni attuali abbiano implicazioni profonde sul quadro costituzionale e sulla direzione politica del paese.

"Siamo qui oggi perché quello che sta facendo il governo con questo intervento non c'entra nulla con la riforma della giustizia. Far funzionare meglio la giustizia vuol dire fare assumere i 12mila giovani precari, invece a luglio rischiano di essere a casa. Significa fare quegli investimenti che sono necessari per far funzionare meglio la giustizia, ridurre i tempi e garantire la certezza. La divisione delle carriere, non c'entra assolutamente nulla ed è evidente il disegno politico di questo governo di mettere in discussione, di cambiare radicalmente la nostra Costituzione". Così il segretario Cgil Maurizio Landini arrivando al Centro Frentani per il lancio della c ampagna per il No al Referendum sulla riforma della giustizia. Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il no al referendum sulla giustizia.

RIFORMA GIUSTIZIA: NASCE IL COMITATO “SOCIETÀ CIVILE PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE” Presidente Giovanni #Bachelet. Tra i promotori: #Bindi, #Landini, #Manfredonia, #Pagliarulo, #Parisi, #Tobagi È stato presentato a Roma i - facebook.com facebook

Tra uno sciopero e l’altro, Maurizio Landini trova il tempo per lanciare il suo comitato per il no al referendum sulla giustizia. Noi lo ringraziamo: ci offre un’ulteriore ragione per votare sì. Nel frattempo continuiamo a occuparci di rinnovi contrattuali e di nuovi pos x.com

