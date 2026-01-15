Referendum sulla separazione delle carriere Di Paola M5S | Invitiamo i cittadini a firmare l' appello

Il Movimento 5 Stelle invita i cittadini a firmare l’appello contro il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. La raccolta di oltre mezzo milione di firme in breve tempo rappresenta un importante gesto di partecipazione democratica. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere un percorso di confronto pubblico e trasparente su questa importante tematica.

"Il governo ha fatto di tutto per accelerare i tempi del voto, riducendo al minimo gli spazi per il dibattito sul referendum, con la conseguenza di non poter informare correttamente i cittadini dei pericoli insiti nella riforma per la collettività", ha detto il coordinatore M5S per la Sicilia "Aver raggiunto in tempi record e contro tutto e tutti oltre mezzo milione di firme contro il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è il miglior regalo che i cittadini potessero confezionare per la premier Meloni nel giorno del suo compleanno. Si manda, soprattutto, un forte segnale a questo arrogante esecutivo, che giorno dopo giorno sta dimostrando di voler devastare il sistema giudiziario.

