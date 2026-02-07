Referendum | Cassazione accoglie nuovo quesito A rischio la data del voto

La data del referendum sulla Giustizia potrebbe slittare da marzo ad aprile. La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere un nuovo quesito proposto dai promotori, i 15 giuristi che hanno raccolto 500mila firme. Ora, tutto dipenderà dall’interpretazione dell’ordinanza depositata dai magistrati dell’Ufficio centrale. Se l’interpretazione sarà favorevole, il voto si terrà come previsto, altrimenti potrebbe essere rinviato. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Rischia di slittare da marzo ad aprile a il referendum sulla Giustizia. Tutto dipenderà dall'interpretazione dell'ordinanza depositata dai magistrati dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, che hanno accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Si dispone inoltre "che la presente ordinanza sia notificata ai presentatori della richiesta dei 546.343 elettori e ai tre delegati dei parlamentari richiedenti ognuna delle quattro richieste referendarie ammesse con l'ordinanza dello scorso 18 novembre 2025".

