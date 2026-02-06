Referendum Giustizia la Cassazione ammette il nuovo quesito E la data del voto rischia di slittare

La Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum della Giustizia. Dopo giorni di attesa, l’Ufficio centrale ha dato il via libera alla formulazione proposta dai promotori, un passo che potrebbe però portare a uno slittamento della data del voto. Restano ancora da definire i tempi e le modalità per la consultazione popolare, mentre i promotori sperano di riuscire a mantenere la data prevista.

Sul referendum della Giustizia arriva la svolta della Corte di Cassazione. Dopo una lunga camera di consiglio, fanno sapere fonti vicine gli Ermellini, l'Ufficio centrale ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. A proporlo erano stati i "volenterosi", giuristi coordinati dall'avvocato Carlo Guglielmi. Significa che anche la data del voto, fissata dal governo per il 22 e il 23 marzo, rischia di slittare: non è chiaro se l'esecutivo possa limitarsi a modificare il quesito, o se debba riconvocare le urne.

