La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia. L’ufficio centrale ha dato il via libera alla formulazione del quesito, che ora dovrà passare alle verifiche ufficiali. Se tutto procede senza intoppi, il voto potrebbe essere rinviato o comunque rallentato. La proposta arriva dai 15 giuristi che hanno promosso la raccolta di firme, che ha raggiunto 500mila sostenitori. Ora si attende la decisione definitiva sulla data delle urne.

L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Il nuovo quesito era stato depositato per il vaglio dei giudici lo scorso 28 gennaio. Al momento non è possibile sapere se la decisione comporti un riconteggio dei termini per l'indizione del referendum e quindi uno slittamento della sua data, poiché l'ordinanza della Suprema corte non è ancora stata depositata L'indizione del voto è avvenuta lo scorso 13 gennaio tramite un decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Cassazione accoglie un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia: si rischia un rinvio del voto

Approfondimenti su Cassazione Riforma

La Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum della Giustizia.

Dopo settimane di attesa, la Cassazione ha ufficialmente ammesso il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chi ha paura di questo referendum sulla giustizia #scuola #referendum #scuola

Ultime notizie su Cassazione Riforma

Argomenti discussi: Opposizione a decreto ingiuntivo, non si aspetta la Cassazione; Cassazione: si può utilizzare il concetto di fatto notorio per qualificare un rapporto di lavoro come subordinato?; Stipendi più bassi ai supplenti brevi e saltuari perché l’RPD non c’è: il Tribunale di Roma accoglie il ricorso Anief e fa recuperare ad una precaria oltre 1.000 euro più interessi; Correzione errore materiale: quando è ammessa?.

La Cassazione accoglie un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia: si rischia un rinvio del votoL'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto la versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. È possibile che si debba procedere con un rico ... ilfoglio.it

Referendum, Cassazione: ok a nuovo quesitoLa Cassazione ha ammesso il quesito sul referendum sulla giustizia preparato dai comitati per il No che modifica il quesito già approvato dal Parlamento. Il quesito è stato depositato dopo la raccolta ... rainews.it

La Cassazione accoglie il ricorso della Procura di Catanzaro per l’aggravamento della misura in carcere, ma la Corte d’Appello lo scarcera essendo nel frattempo scaduti i termini massimi di custodia cautelare facebook