Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Il terrorismo va sempre contrastato in ogni sua forma: lo abbiamo fatto ieri condannando Hamas e chiediamo che oggi la magistratura faccia piena chiarezza su questa vicenda. Ma la destra la smetta di fare una propaganda indecente". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde. "I crimini contro l'umanità commessi dal governo Netanyahu -aggiunge- sono sotto gli occhi di tutti: oltre 70.000 persone uccise, donne e bambini tra le vittime, ospedali bombardati, Gaza rasa al suolo. Crimini che non saranno dimenticati, così come non potrà essere dimenticato il ruolo inaccettabile e intollerabile del Governo italiano, che ha continuato a vendere armi, a fornire cooperazione economica e a sostenere chi si è macchiato di questi gravissimi crimini contro l'umanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo: Bonelli, 'magistratura faccia chiarezza, destra eviti propaganda'

Leggi anche: Destra e sinistra, storie politiche a confronto: faccia a faccia tra Gianni Ceredi e Marco Casali

Leggi anche: Propaganda xenofoba e antisemita, elogi al terrorismo sul web: arrestato 15enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Terrorismo: Bonelli, 'magistratura faccia chiarezza, destra eviti propaganda' - "Il terrorismo va sempre contrastato in ogni sua forma: lo abbiamo fatto ieri condannando Hamas e chiediamo che oggi la magistratura faccia piena chiarezza su questa vicend ... lanuovasardegna.it