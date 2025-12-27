Terrorismo | Bonelli ' magistratura faccia chiarezza destra eviti propaganda'
Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Il terrorismo va sempre contrastato in ogni sua forma: lo abbiamo fatto ieri condannando Hamas e chiediamo che oggi la magistratura faccia piena chiarezza su questa vicenda. Ma la destra la smetta di fare una propaganda indecente". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde. "I crimini contro l'umanità commessi dal governo Netanyahu -aggiunge- sono sotto gli occhi di tutti: oltre 70.000 persone uccise, donne e bambini tra le vittime, ospedali bombardati, Gaza rasa al suolo. Crimini che non saranno dimenticati, così come non potrà essere dimenticato il ruolo inaccettabile e intollerabile del Governo italiano, che ha continuato a vendere armi, a fornire cooperazione economica e a sostenere chi si è macchiato di questi gravissimi crimini contro l'umanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Destra e sinistra, storie politiche a confronto: faccia a faccia tra Gianni Ceredi e Marco Casali
Leggi anche: Propaganda xenofoba e antisemita, elogi al terrorismo sul web: arrestato 15enne
Terrorismo: Bonelli, 'magistratura faccia chiarezza, destra eviti propaganda' - "Il terrorismo va sempre contrastato in ogni sua forma: lo abbiamo fatto ieri condannando Hamas e chiediamo che oggi la magistratura faccia piena chiarezza su questa vicend ... lanuovasardegna.it
Bonelli (Avs): A Milano urgente riqualificare le periferie - "Sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Milano, è giusto che la magistratura faccia piena chiarezza. notizie.tiscali.it
Blitz nella notte di Natale contro il terrorismo dell'Isis. Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto un «attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale». Il tycoon Usa ha scritto sul social network Tr - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.