referendum si stringe sulla data per non rinviare al 2030 il nuovo csm

Il governo si avvicina a una decisione sulla data del referendum, con l’intento di evitare un rinvio al 2030 per il rinnovo del CSM. Venerdì, in conferenza stampa, Giorgia Meloni dovrebbe annunciare le date ufficiali, con il possibile svolgimento delle consultazioni il 22 e 23 marzo. La scelta della data rappresenta un passo importante nel processo di riforma e di rinnovamento delle istituzioni giudiziarie italiane.

Venerdì in conferenza stampa Giorgia Meloni dovrebbe dare un segnale: l’obiettivo sono le urne il 22 e 23 marzo. Senza accelerazione, le nomine dei capi delle procure resterebbero in mano alle correnti per altri 4 anni.. Il sindacato dei magistrati ha raddoppiato la quota di iscrizione dei soci e ha stanziato già 500.000 euro. Ora è pronto a metterne altrettanti. A meno che non intervenga la Cgil.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

