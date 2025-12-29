Anm referendum nel mirino | vogliono decidere la data

L'Anm si confronta con la proposta di stabilire la data per il referendum sulla riforma della giustizia. La questione, al centro di discussioni politiche e istituzionali, riguarda la scelta temporale dell’evento e il suo impatto sul sistema giudiziario. La decisione sulla data rappresenta un passaggio importante nel percorso di riforma, suscitando attenzione e dibattito tra le parti coinvolte.

La fissazione della data per il referendum sulla riforma della giustizia è un altro argomento di polemica. La solleva il Presidente dell'Anm Cesare Parodi, per quanto il giorno cerchiato di rosso sul calendario ancora non c'è. Per il momento, il consiglio dei ministri ha stabilito nella riunione dello scorso 22 dicembre che la consultazione si svolgerà su due giorni, domenica e lunedì, così da dare agli aventi diritto più tempo per andare alle urne. Per quanto riguarda i giorni, invece, l'assise di Palazzo Chigi dovrebbe fornire la sua indicazione nella seduta di domani, per poi essere il Presidente della Repubblica, tramite un proprio decreto, a stabilire definitivamente la data.

Giustizia, Forza Italia 'silura' l'ANM: "Il comitato per il No è un soggetto politico a tutti gli effetti. Usa i Tribunali come palcoscenici" - Giustizia, Costa (FI) ad Affaritaliani: "M5S e Pd con le toghe vogliono sbarazzarsi degli avversari attraverso la scorciatoia giudiziaria" "I magistrati, come tutti i cittadini, hanno il diritto di ... affaritaliani.it

Referendum Giustizia, il costituzionalista Grosso per il No: “Governo vuole mettere in riga i magistrati” - Enrico Grosso è il presidente del comitato per il No lanciato dall'Anm (Associazione nazionale magistrati) per il referendum sulla riforma della giustizia ... fanpage.it

