Referendum alle 12 Cdm dopo la riformulazione del quesito Nordio | eventuale rinvio sarà breve Cosa può succedere

Alle 12 il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se rinviare il voto sul referendum sulla giustizia, già programmato per il 22 e 23 marzo. Il ministro Nordio assicura che, se ci sarà un rinvio, sarà breve. L’Ufficio centrale della Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito, modificato dai 15 giuristi, aprendo la strada a eventuali cambiamenti nella consultazione.

Il consiglio dei ministri si riunirà alle 12 per affrontare il tema del referendum sulla riforma della giustizia che contiene la separazione delle carriere dei magistrati. La riunione è stata convocata all’indomani dell’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito referendario nella versione formulata dal comitato di 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. L’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla giustizia, già indetto per il 22 e 23 marzo, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme fra i cittadini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Referendum, alle 12 Cdm dopo la riformulazione del quesito. Nordio: eventuale rinvio sarà breve. Cosa può succedere Approfondimenti su Referendum giustizia Referendum, alle 12 Cdm dopo la riformulazione del quesito Alle 12 il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare la nuova versione del quesito referendario sulla giustizia. Referendum giustizia, la Cassazione cambia il quesito, governo convoca Cdm d’urgenza: cosa può succedere? Il governo ha convocato un Consiglio dei ministri in tutta fretta dopo che la Corte di Cassazione ha deciso di modificare il quesito del referendum sulla giustizia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Referendum giustizia Argomenti discussi: Cdm alle 16,10 su decreto sicurezza e Ponte sullo Stretto: l'ordine del giorno; Sicurezza, Cdm atteso per giovedì. Lega in pressing: Norma con cauzione per chi va in piazza; Referendum della Giustizia, l’avv. Naccari per il SI: ‘Riforma indispensabile’; Ecco come cambierà lo Stadio Maradona: senza pista di atletica e terzo anello riaperto. Alle 12 cdm sul referendum. I promotori della raccolta firme: Fiduciosi che il governo fisserà una nuova dataDopo l'ordinanza della Cassazione sul quesito referendario, governo chiamato a decidere se spostare la data del voto popolare ... ilfattoquotidiano.it Referendum giustizia, alle 12 il cdm. I promotori del quesito: «Fiduciosi che governo cambi data»Referendum giustizia - Il consiglio dei ministri, a quanto si apprende oggi a mezzogiorno si riunirà per affrontare il tema del referendum sulla riforma della giustizia ... ilmessaggero.it Ultim'ora Referendum giustizia, cdm convocato alle 12 dopo la decisione della Cassazione sul nuovo quesito facebook Interessante dibattito su Referendum Giustizia e criminalità organizzata. Dopo intervento per il NO di @robertosaviano @repubblica replica il generale @_Carabinieri_ Governale persuaso che SI in realtà aiuti lotta alle mafie x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.