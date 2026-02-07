Referendum giustizia la Cassazione cambia il quesito governo convoca Cdm d’urgenza | cosa può succedere?

Il governo ha convocato un Consiglio dei ministri in tutta fretta dopo che la Corte di Cassazione ha deciso di modificare il quesito del referendum sulla giustizia. La decisione ha sorpreso molti e potrebbe cambiare il percorso del voto, con possibili conseguenze politiche e legali. Intanto, i partiti si preparano a nuove tensioni e discussioni sulle prossime mosse.

Il governo italiano ha reagito velocemente dopo che la Corte di Cassazione ha deciso di modificare il quesito del referendum sulla riforma della giustizia. Alle 12 si terrà un Consiglio dei ministri d’urgenza per capire come gestire la situazione creata dalla decisione dei giudici della Suprema Corte. La Cassazione ha dato ragione a un gruppo di 15 giuristi (coordinati dall’avvocato Carlo Guglielmi) che avevano raccolto oltre 500mila firme lo scorso gennaio. Questi cittadini avevano chiesto di cambiare la formulazione del quesito referendario, rendendolo più chiaro e dettagliato. La differenza tra i due testi può sembrare piccola, ma non lo è. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Referendum giustizia, la Cassazione cambia il quesito, governo convoca Cdm d’urgenza: cosa può succedere? Approfondimenti su Cassazione Riforma Referendum Giustizia, Cassazione accoglie il nuovo quesito del comitato del No: cosa può succedere ora La Corte di Cassazione ha approvato una nuova versione del quesito referendario sulla riforma della Giustizia. Referendum Giustizia, nuovo quesito ammesso dalla Cassazione: cosa cambia e perché la data può slittare Dopo la decisione della Cassazione di ammettere il quesito di un comitato di giuristi, il referendum sulla riforma della Giustizia potrebbe subire un ritardo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026 Ultime notizie su Cassazione Riforma Argomenti discussi: La Cassazione accoglie il nuovo quesito per il referendum, sì alla proposta delle 500mila firme; Referendum giustizia, Cassazione accoglie il nuovo quesito, la data del voto in bilico; La Cassazione modifica il quesito del referendum sulla giustizia: vince il no, rebus sulla data; Referendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e la data del voto rischia di slittare. Referendum giustizia, la Cassazione: sì al nuovo quesito. La data del voto potrebbe slittareStupore, sbigottimento. E – per ora – silenzio, in attesa di studiare bene le carte e capire come muoversi. È un colpo di scena il verdetto della Cassazione che nel ... ilgazzettino.it Alle 12 cdm sul referendum. I promotori della raccolta firme: Fiduciosi che il governo fisserà una nuova dataDopo l'ordinanza della Cassazione sul quesito referendario, governo chiamato a decidere se spostare la data del voto popolare ... ilfattoquotidiano.it Ultim'ora Referendum giustizia, cdm convocato alle 12 dopo la decisione della Cassazione sul nuovo quesito facebook Referendum Giustizia, Silvia Albano: “Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolati” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.