Quando tornano in gara Paris e Franzoni? C’è la combinata prima del superG
Dopo la discesa maschile, gli atleti italiani si preparano a tornare in gara. Paris e Franzoni devono ancora confermare la loro partecipazione alla combinata a squadre e al superG. Oggi si aspetta di vedere quali coppie si formeranno in base ai risultati ottenuti, con la speranza di vedere presto i protagonisti in azione sulle piste.
Archiviata la discesa maschile, gli uomini-jet possono tuffarsi verso le prossime gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: c’è grande attesa per la composizione delle coppie azzurre per la combinata a squadre, con i quattro atleti impegnati quest’oggi che dovrebbero scegliere i compagni in base all’ordine d’arrivo. Ecco, dunque, che Giovanni Franzoni dovrebbe fare coppia con Alex Vinatzer, mentre Dominik Paris dovrebbe essere associato a Tommaso Sala. In attesa delle conferme ufficiali, che arriveranno entro domani, in sede di sorteggio dei pettorali, l’appuntamento è per lunedì 9 febbraio, con la discesa prevista alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando torna in gara Giovanni Franzoni? L’ultimo impegno prima delle Olimpiadi
Quando tornerà in gara Giovanni Franzoni? L’ultimo impegno prima delle Olimpiadi rappresenta un momento importante per il giovane atleta, che ha recentemente conquistato attenzione e consapevolezza nel panorama dello sci alpino italiano.
Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, prima prova discesa Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv
Il primo appuntamento della discesa maschile di Kitzbuehel per la stagione 2025-2026 si svolgerà domani, martedì 20 gennaio, alle ore 11.
