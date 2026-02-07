Real Forte Querceta ancor formato trasferta | vittoria corsara nell’anticipo a Cenaia

Questa sera il Real Forte Querceta ha vinto in trasferta a Cenaia, portando a casa una vittoria importante. I biancoverdi hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, sfidando le aspettative e riscrivendo le regole dell’Eccellenza. La partita è stata combattuta, ma alla fine il risultato ha premiato gli ospiti. Una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra in campionato.

Versilia in trasferta: il Real Forte Querceta riscrive le regole dell'Eccellenza e sfida le logiche del calcio provinciale. Il Real Forte Querceta prosegue la sua sorprendente stagione in trasferta, aggiungendo un'altra vittoria significativa al suo palmarès. Il 2-0 ottenuto sul campo del Cenaia, in un incontro valido per l'Eccellenza, non è solo un risultato positivo, ma la conferma di una tendenza ben precisa: la squadra di Giuseppe Della Bona sembra aver trovato una formula vincente per le partite giocate al di fuori delle mura amiche. L'anticipo disputato al Pennati-Favilli, in provincia di Pisa, si è concluso con la soddisfazione dei tifosi versiliesi e con qualche rimpianto per i padroni di casa, che speravano di sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona pericolo della classifica.

