Lucca, 18 gennaio 2026 – La Lucchese si aggiudica il derby contro il Real Forte Querceta, grazie al gol realizzato nel primo tempo da Camilli e continua a rimanere in vetta alla classifica. Mister Pirozzi decide di portare in panchina soltanto Alessandro Tosi parte dalla panchina, mentre Francesco Fedato e Federico Zenuni, seguono i nuovi compagni dalla tribuna. Per il resto il tecnico rossonero cambia in avanti con il tridente Riad, Camilli e Colferai. Inizia molto bene il Real Forte Querceta, che va subito alla conclusione con Piccione al 4’, ma la palla termina di poco a lato. I rossoneri provano subito a rispondere con Camilli, che di testa sfrutta un cross di Russo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucchese-Real Forte Querceta 1-0, decide il gol di Camilli

