Jomi Salerno corsara a Leno vittoria nell’anticipo della 15esima giornata

La Jomi Salerno ha ottenuto una vittoria importante sul campo di Leno nell’anticipo della 15ª giornata di Serie A1 femminile. La partita, durata circa due minuti di lettura, ha visto le campane conquistare due punti fondamentali nella classifica. Questa vittoria conferma il buon momento della squadra e contribuisce alla posizione in classifica, rinforzando le ambizioni stagionali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno espugna Leno e conquista altri due punti nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A1 femminile. Una partita ricca di insidie contro una squadra tenace, capace nel finale di ricucire il divario e rendere decisivi gli ultimi minuti di gioco. Salerno parte forte con il 3-0 firmato da Andriichuk, Lanfredi e Mangone. Dopo due minuti e mezzo le salernitane sono avanti, ma Leno non molla: la tripletta di Ateba, poi miglior marcatrice del match con 12 reti, ristabilisce la parità dopo otto minuti. La Jomi prova allora ad allungare, portandosi sul 4-7 al 15' grazie a una conclusione dalla distanza di Andriichuk e raggiungendo il massimo vantaggio di +4 al 28'.

Salerno, un altro scudetto in Campania: la Jomi campione d'Italia per la nona volta - La pallamano femminile italiana torna a parlare campano, grazie alla Jomi Pdo Salerno che, dopo una sola stagione di astinenza, è riuscita a cucirsi nuovamente il tricolore sulle maglie. ilmattino.it

E' finita 27-28 per le campionesse d'Italia ma quanta sofferenza nel finale di gara. #JomiSalerno #handball - facebook.com facebook

