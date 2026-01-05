Arezzo torna alla vittoria grazie al gol di Mawuli nel finale, interrompendo una striscia negativa e riprendendo fiducia in vista del 2026. La squadra ha mostrato determinazione e solidità, superando il Ravenna e ottenendo un risultato importante. Mawuli commenta:

di Luca Amorosi È buona la prima del 2026 per l’. Lo è stata grazie al gol a tempo quasi scaduto di Mawuli, che ha completato la rimonta e regalato al Cavallino una vittoria che mancava dal 30 novembre. Non solo i tre punti, però, ma anche la vetta della classifica, riconquistata anche in virtù della sconfitta del Ravenna a Campobasso nel primo pomeriggio di ieri. Amaranto dunque di nuovo in testa al girone con due punti di vantaggio sui romagnoli. Il nuovo anno non poteva iniziare meglio, dato che anche l’Ascoli è ripartito col piede sbagliato perdendo 4-2 a Piancastagnaio ed è addirittura nove punti dietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, vetta al sicuro con il ko del Ravenna. Mawuli: "Siamo ripartiti col piede giusto"

Arezzo di nuovo in vetta: Ravenna sconfitto a Campobasso; Frena il Vicenza, il Brescia è secondo. Ravenna ko: l'Arezzo guida il girone B. Pari Catania; Tesseramento irregolare, Pietraia va ko a tavolino. La decisione cambia la classifica di Terza categoria; Doppio Gala toglie la vetta al Ravenna: il Campobasso vince 2-1.

L’Arezzo vola con l’usato sicuro. Bucchi esalta la vecchia guardia - Numeri e prestazioni alla mano, è sopratutto la vecchia guardia, in questa prima fase di campionato, che sta trascinando l’ ... lanazione.it

Dominio Amaranto a Uopini! La nostra Rappresentativa UISP Arezzo travolge il Grosseto con un netto 5-0 e stacca il pass per le semifinali a punteggio pieno. Una prestazione corale perfetta che ci conferma in vetta al girone: avanti così, ragazzi! #UIS - facebook.com facebook

#serieC - Secondo ko di fila per i giallorossi, ora a -2 dalla nuova capolista Arezzo. @RavennaCalcio @Campobasso1919 x.com