Ravenna- Carpi 1-0 | Carpi la ' nottata' è ancora lunga

Il Carpi torna a casa senza punti dopo la sconfitta 1-0 contro il Ravenna. La squadra non segna da molte partite e questa volta non riesce a trovare il gol. La vittoria manca da troppo tempo e la serie negativa si allunga a nove partite. La partita è stata combattuta, ma alla fine i tre punti sono finiti in favore dei padroni di casa.

A Ravenna determinante un errore di Sorzi su tiro di Corsinelli. Poi Verza si divora il pari Continua l'astinenza da gol e da vittorie per il Carpi che perde col minimo scarto (0-1) a Ravenna ed allunga a nove la striscia negativa. Al Ravenna è bastato un 'gollonzo' di Corsinelli, reso possibile da un pasticcio di Sorzi. Viceversa, ai biancorossi, giunti alla quarta gara consecutiva senza reti (un solo punto in tasca) resta la magra consolazione di aver messo in apprensione la vice-capolista e di aver mostrato qualche segnale di ripresa (col non marginale contributo dei nuovi Giani e Gaddini) che andrà confermato nei prossimi difficili impegni ravvicinati.

