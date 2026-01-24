Carpi - Ternana 0-1 | Il Carpi si è perso e non sa più tornare

Nel match tra Carpi e Ternana, i biancorossi hanno subito la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 0-1. L'assenza di Cortesi, trasferitosi all'Arezzo, ha inciso sulla capacità offensiva della squadra. Con questa prestazione, il Carpi si trova in una fase difficile, con sole tre vittorie nelle ultime sette gare, evidenziando le sfide attuali nel trovare continuità e risultati positivi.

Senza Cortesi (finito all'Arezzo) il Carpi non sa far più gol. Con la Ternana è arrivata la seconda sconfitta di fila (0-1), la quarta nelle ultime sette, che hanno fruttato solo tre punti. Dunque non è reato chiamare lo stato di crisi per il Carpi. Di gol e dunque di risultati, vista l'acclarata.

