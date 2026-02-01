Carpi-Sambenedettese 0-0 | Il Carpi non sa più far gol con la Samb arriva solo un punticino

Questa sera il Carpi non riesce a segnare e pareggia 0-0 contro la Sambenedettese. La squadra di casa allunga a otto le partite senza vittoria, con quattro sconfitte di fila. La classifica si sgonfia: il Carpi scivola dal quarto posto di fine novembre al quarto posto più basso, ora a +4 sulla zona playout, dove ci sono anche Samb e Bra. La squadra fatica a trovare la rete e la crisi continua.

Buon debutto di Giani, ma non basta per tornare al successo. La zona calda si avvicina Tuttavia il "brodino" del freddo pomeriggio al "Cabassi", pur non facendo guarire il Carpi dal suo "mal di gol" che dura da quasi 300' (ultimo gol ed unico del girone di ritorno è quello di Panelli alla Pianese), ha evidenziato una squadra che ha ritrovato quanto meno l'"intensità" - parola dello stesso Cassani a fine gara -, dopo aver prodotto un buon numero di occasioni. Ai punti meritava di vincere, ma ha pure rischiato una clamorosa sconfitta nel finale. Per affrontare al meglio la trasferta di Ravenna (sabato, sempre alle 17.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Carpi Sambenedettese La Samb si prende un punticino. Contro il Carpi finisce senza reti La Samb e il Carpi chiudono a reti inviolate nel match di oggi. Carpi - Ternana 0-1 | Il Carpi si è perso e non sa più tornare Nel match tra Carpi e Ternana, i biancorossi hanno subito la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 0-1. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Carpi Sambenedettese Argomenti discussi: Carpi-Sambenedettese 0-0: biancorossi quasi beffati al 90?, la distanza dai Play-out è +4; Carpi-Sambenedettese 0-0 | Il Carpi non sa più far gol, con la Samb arriva solo un punticino; Carpi-Sambenedettese 0-0, la squadra di Cassani non sa più vincere; SERIE C: IL CARPI NON VA OLTRE IL PAREGGIO E ADESSO DEVE ANCHE GUARDARSI ALLE SPALLE. Carpi-Sambenedettese 0-0 | Il Carpi non sa più far gol, con la Samb arriva solo un punticinoIl Carpi non va oltre lo zero a zero casalingo con la Sambenedettese, allungando a quota otto la serie negativa (con quattro sconfitte), e scivolando pian piano dal quarto posto di fine novembre all'a ... modenatoday.it DIRETTA/ Carpi Sambenedettese (risultato 0-0): Lonardo sfiora il gol (Serie C 31 gennaio 2026)Diretta Carpi Sambenedettese streaming video tv, oggi sabato 31 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net Calcio, Serie C: reti inviolate tra Carpi e Sambenedettese Continua la striscia di partite senza vittoria per i biancorossi... - facebook.com facebook #SerieC gr.B Pianese-Vis Pesaro 1-2 Bra-Gubbio 1-0 Campobasso-Pontedera 3-0 Carpi-Sambenedettese 0-0 league table (top5) 1 Arezzo 53 2 Ravenna 46 3 Ascoli 43 4 Pineto 36 5 Campobasso 33 #calcio #football x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.