Juventus su En-Nesyri | bianconeri in missione a Istanbul per chiudere con il Fenerbache

La Juventus si prepara a visitare Istanbul per affrontare il Fenerbache, con l’obiettivo di definire il trasferimento di Youssef En-Nesyri. La squadra cerca un nuovo attaccante che possa sostituire Vlahovic, assente fino a marzo per infortunio. La trattativa con il club turco rappresenta un passo importante nel mercato bianconero, mirato a rafforzare l’attacco in vista delle prossime sfide.

La necessità impellente di avere in rosa un altro attaccante con le stesse caratteristiche di Vlahovic, fuori causa per infortunio fino a marzo, ha spinto la Juventus ad accelerare su Yousseuf En-Nesyri, 28enne marocchino del Fenerbache. La dirigenza bianconera, nella persona del ds, Marco Ottolini, si è recata ad Istanbul per cercare di chiudere l’accordo con il club turco. JUVENTUS SU EN-NESYRI: COSA STA ACCADENDO Complice la difficoltà di arrivare a Jean Philippe Mateta, per la resistenza del Crystal Palace, che continua a richiedere 40 milioni, i bianconeri hanno rapidamente cambiato obiettivo fiondandosi sull’attaccante marocchino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

La Juventus accelera sul fronte calciomercato e punta a definire l'acquisto di En-Nesyri.

