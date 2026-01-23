Ultimissime Juve LIVE | bianconeri vigili su Juanlu Sanchez per la fascia blitz di Ottolini per En-Nesyri

Le ultime notizie dalla Juventus: la società monitora con attenzione la situazione di Juanlu Sanchez per la fascia e ha inviato Ottolini per valutare En-Nesyri. Restate aggiornati sulle novità in tempo reale, seguendo le notizie più recenti sulla squadra e le eventuali operazioni di mercato in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 gennaio 2026. En-Nesyri Juve, avanti tutta dopo il blitz di Ottolini a Istanbul: si punta a chiudere così il colpo in attacco. Cifre e dettagli. Ore 8.49 – En-Nesyri Juve, avanti tutta dopo il blitz di Ottolini a Istanbul: si punta a chiudere così il colpo in attacco. Ultimissime Juve LIVE: bianconeri vigili su Juanlu Sanchez per la fascia, blitz di Ottolini per En-Nesyri Ultimissime Juve LIVE: idea Juanlu Sanchez per la fascia, intesa col Fenerbahce per En-NesyriLe ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale, con focus su possibili novità di mercato e aggiornamenti su Juanlu Sanchez e En-Nesyri. Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti e le ultime su En-NesyriIn questo aggiornamento live, seguiremo le ultime novità dalla Juventus, con particolare attenzione alla conferenza stampa di Spalletti e le novità su En-Nesyri. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez; La Juve ricade nei soliti errori: Mazzitelli-gol, festa Cagliari. E il quarto posto può allontanarsi; Mateta alla Juve, rifiutata la prima offerta dei bianconeri. Ecco cosa chiede il Crystal Palace. McKennie, aumentano la chances di rinnovo con la JuveIn scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, sarebbe più vicino al rinnovo con i bianconeri. Come riportato ... Calciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Ufficiale: Bove torna in campo, visite ok col WatfordProsegue la trattativa per il bomber francese con il Crystal Palace dopo il rilancio di ieri, i bianconeri si fiondano già sull'alternativa del Fenerbahce che ...

