Il mistero della tavoletta di Kish quali segreti nasconde il più antico documento scritto della storia
Roma, 18 novembre 2025 – Prima dei libri, prima delle leggi, prima di ogni forma di storia condivisa, tutto dipendeva dalla memoria. Un mondo vulnerabile all’oblio, dove capitava spesso che l’esperienza si spegnesse con chi la custodiva. È in questo vuoto che, circa 5.500 anni fa i sumeri decisero di imprimere segni sull’argilla fresca della tavoletta di Kish, uno dei reperti più affascinanti della protostoria mesopotamica. Scopriamo di più. Cosa è la tavoletta di Kish. Ora, tutti sappiamo che furono proprio i sumeri ad inventare la scrittura cuneiforme intorno al 3300 3200 a.C. La tavoletta di Kish, oggi considerata il più antico documento scritto giunto fino a noi, non è un manufatto spettacolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
