Un gigante dell’Impero nel Mar Ionio | i segreti del relitto romano al largo di Gallipoli

Durante un pattugliamento nel Mar Ionio, i militari hanno scoperto un grande relitto romano che si trova al largo di Gallipoli. La nave è rimasta sepolta sotto il fondale per secoli, e ora gli esperti cercano di capire cosa si nasconda tra le sue vecchie mura di pietra. La scoperta ha sorpreso tutti, perché si tratta di un vero e proprio gigante dell’Impero romano ancora in ottime condizioni.

Un’operazione silenziosa durata mesi ha svelato un tesoro archeologico: una grande nave oneraria carica di anfore, riposa sui fondali salentini. I dettagli sulla notizia anticipata nei giorni scorsi GALLIPOLI – Non capita tutti i giorni di imbattersi in un “gigante” di duemila anni fa durante un normale pattugliamento. Eppure, è esattamente quello che è successo nel giugno 2025. Grazie alle sofisticate strumentazioni di bordo della guardia di finanza, un’anomalia sul fondale dello Ionio si è rivelata il relitto di una grande imbarcazione di età romana. Il ritrovamento è frutto della stretta sinergia tra la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e il Reparto operativo aeronavale di Bari delle “fiamme gialle”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

