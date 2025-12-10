Le imprese abruzzesi convincono alla rassegna Artigiano in fiera | sono 56 20 in più dell' anno passato

Durante l'edizione 2023 di Artigiano in Fiera a Milano, le imprese abruzzesi hanno superato le 50, raggiungendo quota 56, con un incremento di 20 aziende rispetto all’anno precedente. Questa partecipazione testimonia la crescita della capacità imprenditoriale e della competitività degli artigiani della regione, evidenziando l'importanza di un settore considerato strategico per lo sviluppo dell'Abruzzo.

“La presenza di un numero importante di aziende abruzzesi ad Artigiano in Fiera, a Milano, è la conferma di un’accresciuta capacità imprenditoriale e di competitività degli artigiani abruzzesi e del lavoro svolto per sostenere un settore che ritiene di grande valore per l’Abruzzo in forza della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it