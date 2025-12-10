Le imprese abruzzesi convincono alla rassegna Artigiano in fiera | sono 56 20 in più dell' anno passato
Durante l'edizione 2023 di Artigiano in Fiera a Milano, le imprese abruzzesi hanno superato le 50, raggiungendo quota 56, con un incremento di 20 aziende rispetto all’anno precedente. Questa partecipazione testimonia la crescita della capacità imprenditoriale e della competitività degli artigiani della regione, evidenziando l'importanza di un settore considerato strategico per lo sviluppo dell'Abruzzo.
"La presenza di un numero importante di aziende abruzzesi ad Artigiano in Fiera, a Milano, è la conferma di un'accresciuta capacità imprenditoriale e di competitività degli artigiani abruzzesi e del lavoro svolto per sostenere un settore che ritiene di grande valore per l'Abruzzo in forza della.
Apicoltura, aperto il bando da 250mila euro per le imprese abruzzesi colpite dal Covid
Assegnati 4,6 milioni di euro alle imprese abruzzesi grazie ai voucher di garanzia di Fira
Arquata, imprese abruzzesi per il centro storico
COMPETITIVITÀ Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e #SIMEST aprono un confronto sulle opportunità in Cina e Vietnam. Strumenti, strategie e testimonianze per l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi. @ladolcevitamag_ @ConfAbruzzoMA #a Vai su X
Roadshow “Internazionalizzazione e Competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”. DOMANI 10 dicembre 2025 – ore 14:00 Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Via Raiale 110 bis Pescara Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e SIMEST - facebook.com Vai su Facebook
Imprese abruzzesi a sostegno delle donne vittime di violenza - Il progetto "On the Road" della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, è stato presentato nella giornata di ieri nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Chieti- Da ansa.it
