Minaccia la madre con un coltello | arrestato 40enne dai carabinieri

Nella serata del 20 gennaio 2026 a Capodrise, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni che aveva minacciato la madre con un coltello. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze e garantito la sicurezza della donna. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi nelle situazioni di violenza domestica.

