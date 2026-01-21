Minaccia la madre con un coltello | arrestato 40enne dai carabinieri
Nella serata del 20 gennaio 2026 a Capodrise, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni che aveva minacciato la madre con un coltello. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze e garantito la sicurezza della donna. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi nelle situazioni di violenza domestica.
Momenti di forte tensione nella tarda serata del 20 gennaio 2026 a Capodrise, dove l'intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Compagnia di Marcianise ha posto fine a un grave episodio di violenza domestica.Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un 40enne residente in.
