La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali 2026 ha fatto il botto su Rai 1. Più di 9 milioni di italiani hanno sintonizzato la tv, facendo segnare il record di ascolti del giorno. La diretta ha attirato pubblico tra applausi e qualche polemica, confermando ancora una volta il grande fascino delle Olimpiadi per gli spettatori italiani.

La cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali 2026 ha fatto guadagnare a Rai 1 i migliori ascolti del giorno, con oltre 9 milioni di spettatori. E questo nonostante la telecronaca farraginosa del direttore di Rai Sport La diretta della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si è rivelata un successo senza precedenti per Rai 1, con ascolti record che hanno superato il 40% di share. E questo nonostante la telecronaca di sicuro non impeccabile. Ascolti record per Rai 1: più di 9 milioni davanti alla cerimonia L'inizio ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina, con la cerimonia d'apertura, ha letteralmente stravolto il palinsesto serale di Rai 1, con la cancellazione di Affari Tuoi e degli altri programmi dell'access e del prime time. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Rai 1 da record con la cerimonia delle Olimpiadi: gli ascolti, tra applausi e polemiche

Durante l’apertura delle Olimpiadi, il nome di Ghali non è stato citato e nessuna inquadratura del rapper è apparsa in diretta.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e il programma Io Sono Farah.

