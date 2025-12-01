Perseguitava con minacce e insulti una donna conosciuta online | 56enne arrestato per stalking

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni è finito agli arresti domiciliari per aver minacciato, insultato e stalkerato una donna conosciuta sui social e originaria di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

perseguitava minacce insulti donnaPerseguitava con minacce e insulti una donna conosciuta online: 56enne arrestato per stalking - Un uomo di 56 anni è finito agli arresti domiciliari per aver minacciato, insultato e stalkerato una donna conosciuta sui social e originaria di Bergamo ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perseguitava Minacce Insulti Donna