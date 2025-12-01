Perseguitava con minacce e insulti una donna conosciuta online | 56enne arrestato per stalking

Un uomo di 56 anni è finito agli arresti domiciliari per aver minacciato, insultato e stalkerato una donna conosciuta sui social e originaria di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma. 7 anni di violenze e minacce mai denunciate: perseguitava l'ex con oltre 70 messaggi al giorno. Arrestato dalla Polizia di Stato #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/artico - facebook.com Vai su Facebook

Perseguitava con minacce e insulti una donna conosciuta online: 56enne arrestato per stalking - Un uomo di 56 anni è finito agli arresti domiciliari per aver minacciato, insultato e stalkerato una donna conosciuta sui social e originaria di Bergamo ... fanpage.it scrive