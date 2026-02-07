Ragazzini di 13 e 15 anni picchiano un coetaneo due volte in tre giorni | pugni e calci fuori scuola

Da fanpage.it 7 feb 2026

Due ragazzini di 13 e 15 anni hanno picchiato un loro coetaneo due volte in tre giorni. L’aggressione è avvenuta fuori dalla scuola, all’uscita, con pugni e calci. La vittima, un 15enne, è stata aggredita prima un giorno e poi di nuovo pochi giorni dopo, sempre nello stesso luogo. I due minorenni sono stati denunciati.

Due minorenni di 13 e 15 anni sono stati denunciati a Bassano del Grappa per aver aggredito un coetaneo di 15 anni in due episodi ravvicinati, fuori dal centro e all’uscita da scuola, sferrandogli pugni e calci.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

