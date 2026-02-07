Ragazzini di 13 e 15 anni picchiano un coetaneo due volte in tre giorni | pugni e calci fuori scuola

Due ragazzini di 13 e 15 anni hanno picchiato un loro coetaneo due volte in tre giorni. L’aggressione è avvenuta fuori dalla scuola, all’uscita, con pugni e calci. La vittima, un 15enne, è stata aggredita prima un giorno e poi di nuovo pochi giorni dopo, sempre nello stesso luogo. I due minorenni sono stati denunciati.

Due minorenni di 13 e 15 anni sono stati denunciati a Bassano del Grappa per aver aggredito un coetaneo di 15 anni in due episodi ravvicinati, fuori dal centro e all’uscita da scuola, sferrandogli pugni e calci.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bassano del Grappa Gang di ragazzine tra i 16 e 18 anni picchiano i poliziotti con calci e pugni per delle cuffie rubate: arrestate Sorpresi a rubare: calci e pugni ai dipendenti, poi picchiano anche i poliziotti Un episodio di violenza si è verificato presso il supermercato Pam di Via Porcellaga a Brescia, dove alcuni individui hanno reagito con calci e pugni ai dipendenti, proseguendo poi con l'aggressione ai poliziotti intervenuti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. TRAGOVI UBICE 51 - JAKOV DELI i slom jedne porodice Ultime notizie su Bassano del Grappa Argomenti discussi: Il mondo salvato dai ragazzini: il Salone del Libro 2026 celebra Elsa Morante e il potere giovane; Reggio, riprendono a febbraio i Venerdì al Museo diocesano riservati a bambini e ragazzini · ilreggino.it; Ragazzini a processo già a 13 anni: così il disagio sociale diventa un reato; A maggio l’edizione del Salone del Libro dedicata al Mondo salvato dai ragazzini. Bulli di 13 e 15 anni picchiano un ragazzino fuori da scuola e lo spingono in mezzo alla strada tra le auto: salvato dal personale scolasticoBASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Due bulli di 13 e 15 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, perché avrebbero aggredito con calci ... ilgazzettino.it Ragazzini di 13 e 15 anni picchiano un coetaneo due volte in tre giorni: calci e pugni all'uscita da scuolaPrima le minacce, poi l’attesa fuori da scuola. In pochi giorni la quotidianità di uno studente appena adolescente di Bassano del Grappa ... msn.com Sicurezza - Due ragazzini di 11 anni sono stati individuati come responsabili dei vandalismi che hanno danneggiato circa trenta auto a Pogliano Milanese, imbrattate con simboli e disegni osceni facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.