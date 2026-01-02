Sorpresi a rubare | calci e pugni ai dipendenti poi picchiano anche i poliziotti
Un episodio di violenza si è verificato presso il supermercato Pam di Via Porcellaga a Brescia, dove alcuni individui hanno reagito con calci e pugni ai dipendenti, proseguendo poi con l'aggressione ai poliziotti intervenuti. L’incidente sottolinea le tensioni crescenti in alcuni contesti commerciali e l’importanza di interventi efficaci per garantire la sicurezza di operatori e cittadini.
Ancora una brutale aggressione ai danni dei dipendenti del superato Pam di Via Porcellaga, nel cuore di Brescia. Una commessa del punto vendita, e un uomo intervenuto per difenderla, sono stati presi a calci e pugni da due uomini sorpresi a rubare tra gli scaffali. La stessa sorte è toccata ai. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
