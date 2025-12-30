Aurora Livoli 19 anni | ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano Si indaga per omicidio

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata senza vita in un cortile tra via Paruta e via Padova a Milano. Le autorità indagano per chiarire le modalità della sua morte, che potrebbe essere di natura violenta. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre proseguono le indagini per individuare eventuali responsabilità.

Si chiama Aurora Livoli e aveva 19 anni. Ecco chi è la donna trovata morta, probabilmente uccisa, in un cortile tra via Paruta e via Padova, lunedì mattina a Milano. È stata individuata grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza.

